Arquero de Alianza Lima, Leao Butrón. | Fuente: Alianza Lima

El experimentado arquero de Alianza Lima, Leao Butrón, dio detalles de la relación que tuvo Mario Salas con el plantel blanquiazul. Señaló que la relación "fue buena" con el entrenador chileno que fue despedido tras una crisis de resultados.

"Hemos quedado muy bien con el profesor Mario Salas. Lo profesionales que son nadie se lo va a negar. La relación siempre fue buena", señaló Butrón en entrevista con el programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias.



Butrón,además, comentó que los jugadores se despidieron de Salas vía Zoom. “Yo le comenté a Salas sobre el salir jugado. Hemos quedado muy bien con él. Ayer quedamos una reunión para despedirnos, son grandes personas y nadie lo va a negar. Nos conocimos vía Zoom y nos despedimos vía Zoom”, agregó.

“Son muchas cosas que pueden influir en lo que ha sucedido en Alianza Lima, pero un gran porcentaje fue por los jugadores. No hemos estado en el mejor nivel. No tuvimos un rendimiento parejo. Salvo Ballón, a los demás nos ha costado bastante. Tuvimos dos cambios de entrenadores, esto puede suceder, pero no quiere decir que la mayor responsabilidad es del cuerpo técnico”, se refirió Butrón que indicó que quiere despedir del fútbol con público en las tribunas.

Tras la salida de Mario Salas, Alianza Lima goleó 4-0 a Melgar en la tercera jornada del Grupo B de la Fase 2.