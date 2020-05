Mario Salas asumió la dirección técnica de Alianza Lima tras la renuncia de Pablo Bengoechea al cuadro íntimo. | Fuente: Difusión

Pese al cierre de fronteras producto del COVID-19, Mario Salas no pierde ningún detalle y sigue trabajando a distancia con el plantel de Alianza Lima. El entrenador chileno concedió una entrevista al canal oficial del club donde se refirió a diversos temas que trabajará en el cuadro íntimo, entre ellos el disciplinario.

“Es algo que ya conversamos con la dirigencia, en la vida y en cualquier ámbito profesional, la disciplina es fundamental. Hay actos que tienen cierta indisciplina y es el deber de la dirigencia y el comando técnico poner disciplina para los empleados de cualquier profesión. Siento que el jugador tiene que retribuir esta disciplina con un grado de compromiso total. No hablaría de jugadores disciplinados, sino de jugadores comprometidos”, indicó Salas en Alianza Lima TV.

“Un jugador que está comprometido con el objetivo diario, no necesita una medida disciplinaria para encaminarlo. Soy partidario del compromiso, que los jugadores se comprometan con el club y de no ser así, el club tendrá que tomar las riendas del asunto, establecer segundas oportunidades o optar por otras medidas. Me parece que se han tomado medidas disciplinarias con respecto a algunos jugadores y yo estoy de acuerdo con eso”, agregó.

El ‘Comandante’ también se refirió a los trabajos y charlas que viene con los futbolistas mediante videoconferencia.

“Tuvimos dos contactos masivos, el primero fue la presentación que tuvimos como comando técnico a cada uno de los jugadores y después nos juntamos por posiciones con ellos, con el fin de explicarles nuestra metodología de trabajo, luego en casos más individuales. Lo más importante es hacerlo en forma presencial, por lo que algunas cosas las hemos dejado para cuando nos encontremos allá en Lima”, finalizó.

Mario Salas fue designado como entrenador de Alianza Lima tras la renuncia de Pablo Bengoechea. Rodrigo Guerrero (asistente técnico), Osvaldo Alegría (preparador físico), Javier Rodríguez (preparador de arqueros) y José Mena (psicólogo) integran su comando técnico.