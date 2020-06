Rodríguez, Aguiar y Balboa. | Fuente: Difusión

Los jugadores uruguayos de Alianza Lima, Federico Rodríguez, Luis Aguiar y Adrián Balboa, arribaron este viernes en vuelo humanitario a Lima procedente de Montevideo, donde pasaron tres meses de cuarentena por el coronavirus.

Rodríguez, Aguiar y Balboa se mostraron contentos en su llegada al Grupo Áereo Número 8, donde fueron recibidos por la dirigencia de Alianza Lima. Posteriormente se dirigieron a un hotel de la capital donde pasarán unos días de confinamiento como medida sanitaria.

Los jugadores uruguayos volvieron al Perú debido que en pocos días se reiniciarán los entrenamientos de Alianza Lima con miras a la Liga 1, que se paralizó a mediados de marzo debido por los efectos de la COVID-19.

“En Perú voy a estar con un miedo bárbaro por el Covid-19. Cuando esté allá voy a salir sólo a entrenar y al supermercado cuando lo necesite. No me queda otra que volver a Perú. A mi me queda una semana de contrato con Alianza Lima. Si bien estamos en negociaciones, no sé qué va a pasar conmigo. El viernes viajo porque tengo demasiadas cosas mías allá, hasta un perro”, señaló Balboa en las últimas horas a una radio en Uruguay sobre el temor que tiene por el coronavirus en el Perú.

Balboa y Rodríguez culminan sus contratos con Alianza Lima a fines de junio y tienen la intención de continuar en el fútbol peruano.