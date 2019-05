Luis Aguiar salió campeón de la Primera División Peruana con Alianza Lima en el año 2017. | Fuente: Prensa Plaza Colonia

Luis Aguiar es agente libre. El mediocampista de 33 años, que es recordado por los hinchas de Alianza Lima como pieza clave del campeonato del 2017, rescindió contrato recientemente con el club Plaza Colonia, adonde había llegado a inicios de año tras militar durante el 2018 en las filas del Nacional de Uruguay.

Luis Aguiar solo jugó siete partidos y marcó un tanto con la camiseta de Plaza Colonia. Dejó al equipo en el penúltimo lugar de la Primera División de Uruguay con 10 unidades, superando únicamente al colero Cerro -que eliminó a UTC de la Copa Sudamericana- que tiene ocho.

Según lo informado por medios uruguayos, Luis Aguiar le informó a sus compañeros de Plaza Colonia que iba a dejar el equipo después de la derrota por 2-1 a manos de Liverpool como local el último sábado 18. No obstante, aún el club no ha recibido una comunicación oficial del futbolista y es por eso que aún no ha sido oficializada su salida de parte de ellos.

Luis Aguiar no estaba cómodo con situaciones puntuales en Plaza Colonia, según el periodista Rodrigo Vásquez, y eso fue lo que motivó a salir del equipo. Ahora, el volante 'charrúa' se enfocará en encontrar un equipo donde militar durante la segunda mitad del 2019.