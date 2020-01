Luis Aguiar y Alberto Rodríguez fueron compañeros anteriormente en Sporting Braga. | Fuente: Prensa Alianza Lima

Luis Aguiar, en su retorno a Alianza Lima, tendrá la oportunidad de volver a compartir vestuario con Alberto Rodríguez. Tras haber coincidido en el Sporting Braga de Portugal, ambos jugadores serán compañeros de equipo por segunda vez y confían en llegar al título de la Liga 1 Movistar.

En conferencia de prensa, Luis Aguiar fue consultado sobre Alberto Rodríguez y resaltó su capacidad para jugar sin tener muchos días de entrenamiento. Además, indicó que difícilmente alguien muestre un mejor rendimiento que él si es que logra estar presente en las prácticas de manera consistente.

"A Alberto Rodríguez lo he visto jugar contra los mejores y no he visto a ningún defensor en el mundo que juegue sin entrenar o entrenando pocos días. Siempre le ha ganado a los mejores delanteros y, entrenándose bien, creo que puede rendir mejor que nadie. Él ha sido muy criticado acá", dijo.

Justamente, el uruguayo Luis Aguiar fue el último de los refuerzos de Alianza Lima en ser anunciados. El volante de 34 años llegó a tierras peruanas el mismo día que la 'Noche Blanquiazul', donde fue presentado frente a todos los hinchas y recibió una importante ovación.