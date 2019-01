No seguirán en Alianza Lima | Fuente: Alianza Lima

No van más. Luis Garro y Gianmarco Gambetta no continuarán en Alianza Lima. El cuadro blanquiazul decidió no renovarle contrato a ambos jugadores y ahora deberán buscar equipo para continuar su carrera esta temporada.

A través de sus redes sociales, la instituciòn victoriana oficializó la salida de los defensas nacionales. Luis Garro, 22 años, deja el club después de tres temporadas. Salió campeón bajo la batuta de Pablo Bengoechea. Incluso en el 2018 tuvo mayor continuidad en el equipo.

Gianmarco Gambetta, 27 años, estuvo una temporada en Alianza Lima. Jugó 12 partidos, nueve de ellos de titular.

Alianza Lima les agradeció por los servicios prestados a la institución con dedicación y profesionalismo.

Actualmente, los blanquiazules vienen cumpliendo su pretemporada en la Videna de Chincha. El plantel que está trabajando está conformado por Christian Adrianzén, Mauricio Affonso, Joazhiño Arroé, Carlos Beltrán, Sebastián Calle, Wilder Cartagena, Miguel Ángel Cornejo, Tomás Costa, Rinaldo Cruzado, Rodrigo Cuba, Francisco Duclós, Ítalo Espinoza, Kevin Ferreyra, Aldair Fuentes, José Guidino, José Manzaneda, Mauricio Marzuda.

Alianza Lima aún no cierra sus fichajes. Pueden llegar hasta dos jugadores. Y uno de los nombres que viene sonando es Ayron del Valle, delantero que actualmente milita en Millonarios

