Mario Salas entrenador de Alianza Lima. | Fuente: Twitter

Mario Salas, entrenador de Alianza Lima, señaló que aún no conoce la fecha de su llegada al Perú. El exentrenador de Sporting Cristal se encuentra en Chile, pero podría llegar en un vuelo humanitario, pese al cierre de fronteras en medio del nuevo coronavirus.

“No estoy en condiciones de confirmar cuándo estaré en Lima. La dirigencia está haciendo los trámites de manera seria y responsable. Tenemos que tener respeto por la gente de Perú y la gente que necesita viajar también”, sostuvo.



Salas también dijo que no descarta posibles fichajes en Alianza Lima, aunque todo está supeditado en la apertura del libro de pases.

"Estamos viendo, también es una cuestión legal por cuándo se abre el libro de pases y conversar con los jugadores, si es que se va a ampliar o no sus contratos, cuestiones también administrativas que todavía no están claras. Luego de hacer esas evaluaciones sería ver si traer o no a alguien. Todavía estamos viendo", agregó en entrevista con Gol Perú.



Además, Salas reveló que tuvo una interesante reunión con el entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca. “Hace poco tuvimos una reunión con Ricardo Gareca. Su comando técnico hizo una exposición notable de estadísticas y análisis de lo que eran los clubes peruanos a nivel nacional e internacional. Sacaron conclusiones notables”, finalizó.