Mario Salas se encuentra contento al llegar a Lima. | Fuente: RPP Noticias

Y por fin llegó el día. Mario Salas arribó este jueves por la mañana al Perú procedente de Santiago de Chile. Así el entrenador chileno de 52 años asumirá las funciones de manera presencial en Alianza Lima.

Salas, que llegó a Lima junto a su comando técnico, deberá cumplir la cuarentena establecida por el gobierno previo al inicio de sus trabajos en Alianza Lima en medio del nuevo coronavirus.

El exentrenador Colo Colo alistará a Alianza Lima con miras al reinicio de la Liga 1 Movistar, que fue paralizado a mediados de marzo por los efectos de la COVID-19.

Salas fichó por Alianza Lima el pasado 2 de abril y será su segunda experiencia en el fútbol peruano tras sacar campeón a Sporting Cristal.

"Sabemos que lo principal siempre será ganar pero no como un fin. Me gusta ganar pero más me interesa el cómo se hace, o sea yo quiero que se plasme una idea de juego, que el hincha se vea cercano a lo que haga el equipo y que ese ADN se transmita en el campo de juego porque solo así estaremos más cerca de conseguir buenos resultados”, manifestó Salas días antes de salir de Santiago.