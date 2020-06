Mario Salas fue campeón nacional con Sporting Cristal en la temporada 2018. | Fuente: Difusión

Mario Salas asumió la dirección técnica de Alianza Lima tras la renuncia de Pablo Bengoechea. El estrega chileno se manifestó sobre la idea de juego que piensa desarrollar en el club blanquiazul.

"Sabemos que lo principal siempre será ganar pero no como un fin. Me gusta ganar pero más me interesa el cómo se hace, o sea yo quiero que se plasme una idea de juego, que el hincha se vea cercano a lo que haga el equipo y que ese ADN se transmita en el campo de juego porque solo así estaremos más cerca de conseguir buenos resultados”, manifestó Salas en Gol Perú.

“Yo no quiero ganar a cualquier precio sino que el accionar del equipo en la cancha nos deje feliz y que sea grato también para el hincha", agregó.

Mario Salas firmó contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2021.Su última experiencia como director técnico fue con el Colo Colo de su país, mientras que con Sporting Cristal fue campeón nacional del Torneo Descentralizado 2018.

Rodrigo Guerrero (asistente), Osvaldo Alegría (preparador físico), Javier Rodríguez (preparador de arqueros) y José Mena (psicólogo) integran su comando técnico para este nuevo reto con la institución victoriana.