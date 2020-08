Mario Salas: "Me parece justo el reclamo de Alianza Lima". | Fuente: Alianza Lima

La semana pasada se dio a conocer que el compromiso entre Alianza Lima y Binacional fue suspendido tal como se había programado, ya que el conjunto juliaqueño contaba no se encontraba habilitado para entrenar ni jugar al presentar casos positivos de coronavirus.

Al respecto, Alianza Lima presentó un reclamo y solicitó los tres puntos del encuentro, ya que argumentó que Binacional no cumplió con los protocolos correspondientes y eso causó la suspensión del encuentro. Por su parte, Mario Salas, entrenador del equipo 'íntimo', se mostró a favor de esta postura.

"Me parece justo, estoy de acuerdo si no se cumplen los protocolos y se pone en peligro a los jugadores por negligencias e incumplimientos de sanidad y de viaje. Creo que Alianza está haciendo lo correcto y es necesario que la FPF emita una resolución", afirmó Salas en conferencia de prensa.

Asimismo, agregó: "A nosotros nos ha costado mucho, Alianza ha gastado mucho dinero para cumplir los protocolos y si otros incumplen con el reglamento, tiene que emitirse una resolución en cuanto a eso, tiene que ser sancionado".

En tanto a la vuelta del torneo tras la suspensión de la fecha 7, afirmó: "Lo tomamos bien, con mucho optimismo y con muchas ganas el hecho de poder empezar a jugar. Entendemos que es muy importante que se cumplan los protocolos. Estoy contento, esperamos que todo salga bien y poder llevar mucha alegría en estos momentos difíciles".

En caso el compromiso ante Binacional no sea reprogramado y su debut sea ante Sporting Cristal, Mario Salas, ex entrenador 'celeste', sostuvo: "Me une algo a Sporting Cristal, sin duda, pero más allá del rival lo que me interesa es debutar contra el equipo que nos toque, pero hacerlo lo antes posible".