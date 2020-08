Mario Salas sobre Luis Aguiar: "Tratamos de hacer que siguiera, pero tenía temas personales". | Fuente: GEC

Una de las noticias que causó sorpresa para muchos hinchas de Alianza Lima fue la repentina salida de Luis Aguiar del cuadro 'blanquiazul'. Por su parte, Mario Salas, entrenador del equipo, se refirió a este tema.

"Lo de Lucho (Aguiar) es que tuvo un tema personal. Él lo manifestó al club. Nosotros tratamos de hacer que siguiera, pero sus temas personales y su pensamiento de dejar el país fue mucho mayor que la idea de quedarse. Todo el agradecimiento para Lucho. Yo lo conozco hace mucho tiempo, también creo que hay agradecimiento de parte de Alianza Lima, es un referente dentro del plantel. Esperemos que esa decisión le signifique estar feliz junto a su familia", sostuvo Salas en conferencia de prensa.

Como se recuerda, el futbolista uruguayo que salió campeón con Alianza Lima en el 2017 había decidido volver al equipo a inicios del 2019; sin embargo, por motivos personales, solo mantendrá vínculo con la institución 'blanquiazul' hasta fines de este mes.

Por otra parte, Mario Salas también se refirió al compromiso que tendrá ante Sporting Cristal, equipo al que dirigió en el 2018, por la fecha 8 de la Liga 1.

"Me gustó Sporting Cristal, me parece un equipo con muchas variantes y bien trabajado. Vamos a tener atención especial con Herrera, pero no solo con él, sino con todos. Esperamos ganar ese partido".

Asimismo, en tanto a la falta de anticipación con la programación por parte de la Liga 1, Salas precisó: "Entiendo la situación que pasa el país, pero creo que la FPF debe programar los partidos como corresponde, con 3 o 4 fechas de anticipación. Es increíble que a estas alturas de la semana no sepamos todavía cuándo o a qué hora jugaremos contra Sporting Cristal".