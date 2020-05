Mario Salas sobre Pablo Bengoechea: "Valoro lo que hizo, rompió la racha negativa en Alianza Lima". | Fuente: AFP

Si bien Mario Salas, actual entrenador de Alianza Lima, no ha podido dirigir ningún partido al mando del equipo, el entrenador chileno se encuentra trabajando a larga distancia con el plantel desde el inicio de la cuarentena y su contacto con la hinchada también se mantiene.

Esta vez Salas le brindó una entrevista al canal oficial del club 'íntimo' (Alianza Lima TV) y, entre otros temas, se refirió al paso de Pablo Bengoechea como entrenador del equipo de La Victoria.

"No he hablado con Bengoechea, no estilo eso de llamar para conocer realidades. Lo que sí valoro mucho es lo que Pablo hizo en Alianza Lima después de esa racha negativa sin títulos", sostuvo Salas respecto al campeonato del 2017 de los 'íntimos' tras once años consecutivos sin alzar el título.

"Pablo Bengoechea rompió esa racha y deja a Alianza Lima con el título del Perú y establece una seguidilla de clasificatorias a la Copa Libertadores que son importantes", agregó el entrenador chileno en referencia a los dos subcampeonatos posteriores en el 2018 y 2019 de los 'íntimos'.

Asimismo, le deseó éxitos en su futuro profesional: "valoro lo que hizo él y su comando técnico, y es de esperar que el futuro le depare algo mejor, algo bonito", agregó el ex director técnico de Sporting Cristal.

En tanto a los trabajos que viene realizando a larga distancia, Salas agregó que se viene preparando para hacer una buena campaña: "estoy en permanente aprendizaje, hay áreas que son importantes en el desarrollo y el proceso formativo de los jugadores para lograr el máximo rendimiento", precisó.