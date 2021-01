Marko Ciurlizza sobre Alianza Lima: "Tienen que cambiar los 30 jugadores, nadie se salva" | Fuente: Alianza Lima

Tras el descenso de Alianza Lima a la Liga 2 son muchas las voces de ex futbolistas refiriéndose a esta crisis deportiva del club victoriano. Por su parte, Marko CIurlizza, ex volante blanquiazul, también se refirió a este lamentable hecho para los hinchas de equipo íntimo y criticó duramente al primer equipo del 2020.

"Si me preguntan del plantel, quiénes deben continuar, desde lo que se mostró futbolísticamente les diría que se tienen que cambiar a los 30 jugadores. Así de simple, nadie se salva", sostuvo Ciurlizza en diálogo con Línea de 4.

Sin embargo, también indicó que jugar la Liga 2 no significará una tragedia para el club aliancista: "Si Alianza juega la Liga 2 no va a pasar nada. Acá nadie va a dejar de ser hincha. El club económicamente se va a afectar, pero Alianza es popular, es el más grande del país. No va a pasar nada. Solo que fastidia algunas decisiones".

En tanto a los hechos de indisciplina de algunos futbolistas del cuadro victoriano, indicó: "El tema debió cortarse de raíz. Dieron muchas licencias. Los futbolistas somos muy egocéntricos. ¿Por qué a él y a mí no? Siempre pensamos en eso, eso ocurre".