DT de Alianza Lima felicita a sus jugadores: "Están por un camino que lo siguen de buena forma"

Alianza Lima consiguió un valioso triunfo ante Sport Huancayo. En un partido luchado hasta el final, el equipo blanquiazul sumó tres puntos como local que le permiten acortar la ventaja con el aún líder Universitario de Deportes y de paso afirmarse en la cima de la Tabla Acumulada de la Liga 1 Betsson.

El entrenador blanquiazul Mauricio Larriera analizó el triunfo ante Sport Huancayo que llegó tras una buena jugada individual de Aldair Rodríguez que asistió al goleador Hernán Barcos.

"Decidimos repetir el equipo, hicimos un buen partido en la altura, con un resultado que nos dejó satisfechos con lo que dio el equipo, los primeros 45 minutos hicimos una presión muy alta luego de jugar un partido en altura hace tres días, más allá de que terminamos replegados, los números vuelven a ser muy buenos. Generamos situaciones, erramos muchos goles y eso nos juega en contra a la hora de cerrar el partido", señaló en conferencia.

Asimismo, hizo hincapié en el accionar de sus dirigidos. "Agradezco y felicito a los jugadores por tratar de llevar siempre la idea adelante, están por un camino que lo siguen de buena forma", agregó.

Lesiones en Alianza

Larriera también se refirió a las lesiones que sufrieron Hernán Barcos, Bryan Reyna y Christian Cueva. "Las lesiones hasta no tener el informe médico, no sabemos qué gravedad tienen, por allí el cansancio de los dos partidos consecutivos puede ser la razón y ojalá que no sean de gravedad", afirmó.

Hernán Barcos celebra el gol del triunfo ante Sport Huancayo.

Lo anímico en Alianza Lima

"Si generamos nueve situaciones claras y convertimos dos, hay falta de eficacia, muchas veces está más relacionado a lo fortuito, al equipo lo veo bien, desde el punto de vista anímico está bien. Me deja contento lo hecho en el equipo, debemos pensar en el próximo partido que es lo importante. Ahora toca esperar el encuentro que viene", añadió Larriera.

Para este partido, Alianza Lima tuvo una oncena titular conformada por Ángelo Campos; Gino Peruzzi, Santiago García, Pablo Míguez, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jesús Castillo, Jairo Concha; Christian Cueva, Bryan Reyna y Hernán Barcos.

En tanto, la visita salió con Ángel Zamudio; Hugo Ángeles, Jimmy Valoyes, Rodrigo Colombo, Marco Huamán; Alfredo Rojas, Leonardo Villar, Marcos Lliuya, Ray Gómez; Carlos Ross y Ronal Huaccha.

El bicampeón nacional sumó 16 puntos y se ubica en el quinto lugar del Clausura.

Tabla de Posiciones del Clausura y Acumulado en la Liga 1 Betsson

