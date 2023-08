Andrés Andrade sobre Alianza Lima: "Espero que me puedan esperar y tener esa revancha"

Desde Colombia, el volante Andrés Andrade habló de su actualidad en medio de su recuperación a la operación a la rodilla. El jugador de Alianza Lima confía volver lo más pronto posible a las canchas.

"Siempre se dice que esta lesión tarda 7 meses, espero poder estar antes, en 6 meses. El doctor fue claro y estricto conmigo y me dijo que no me iba a dejar jugar antes, pero espero regresar lo más pronto posible", explicó en entrevista con Win Sports.

Andrade, además, se dio el tiempo para agradecer el apoyo que ha recibido de la dirigencia de Alianza Lima tras confirmarse su dura lesión.

"Estoy muy agradecido con Alianza Lima por cómo se han comportado y por cómo han comprendido la lesión, han estado pendientes y me han estado apoyando. Espero que me puedan esperar y tener esa revancha de volver a jugar", afirmó.

Andrade sobre sus lesiones

"He tenido pocas lesiones en mi carrera y siempre regresé antes. De mis piernas solo había sufrido el quinto metatarsiano, me habían dado tres meses y medio y creo que jugué a los dos meses y una semana. Me recupero rápido y espero que esta vez no sea la excepción”, señaló Andrade, que llegó a ser uno de los mejores en Alianza pero que lamentablemente no podrá ser utilizado para buscar el tricampeonato nacional.

