Mauricio Affonso llegó a Alianza Lima a mediados del 2018 tras dejar las filas de Atlético Tucumán. | Fuente: Prensa Alianza Lima

Mauricio Affonso dejó entrever que estaría dejando Alianza Lima en los próximos días para unirse a un elenco de Sudáfrica. El delantero uruguayo habló en conferencia de prensa e indicó que extrañará muchas cosas de la entidad blanquiazul, destacando a los compañeros que tuvo a lo largo de su paso por Matute y el apoyo que en todo momento le manifestó la hinchada.

"Voy a extrañar muchas cosas de Alianza Lima, me sentí bien desde un principio. Los compañeros del año pasado y este me han hecho sentir bien, al igual que el comando técnico. También me siento muy agradecido con la hinchada por el apoyo que me brindaron todo el año", dijo.

Además, Mauricio Affonso dejó abierta la chance de no estar presente en el cotejo que tendrá Alianza Lima contra Melgar, teniendo en cuenta que las negociaciones del club con el equipo sudafricano pueden llegar a buen puerto a lo largo de la semana.

"No podría confirmar si estaré o no en el partido del próximo fin de semana, eso lo estamos manejando con la gente de Alianza Lima y el comando técnico. En los próximos días se estaría concretando esta oferta, así que no sabría decir si jugaré en el siguiente partido", sentenció Mauricio Affonso.