El campeón de la Copa Bicentenario obtendrá la clasificación a la Copa Sudamericana 2020 | Fuente: Liga 1

Mientras todos están concentrados en la Copa América 2019, en nuestro país se inició la Copa Bicentario donde participan equipos de Primera y Segunda División. En total participan 30 equipo, divididos en ocho grupos. El ganador clasificará directo a la Copa Sudamericana 2020.

Copa Bicentenario - Grupos

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Sporting Cristal UTC Universitario San Martín César Vallejo Sport Boys Mannucci Pirata FC Alianza Atlético Comerciantes Unidos Unión Huaral Juan Aurich Atlético Grau --- Coopsol Los Caimanes









Grupo E Grupo F Grupo G Grupo H Alianza UDH Municipal Garcilaso Binacional Unión Comercio Ayacucho Cantolao Alianza Lima Sport Loreto Sport Huancayo Cienciano Melgar --- Santos FC Santa Rosa Sport Victoria









Primera fecha - Copa Bicentenario

Viernes, 21 de junio



Hora Local

Visitante 3:30 p.m. Cienciano 1-2 Real Garcilaso 8:00 p.m .Sport Huancayo vs. Deportivo Municipal



Sábado, 22 de junio



11:30 a.m. Atlético Grau vs. César Vallejo

11:30 a.m. Coopsol vs. Carlos A. Mannucci

11:30 a.m. Los Caimanes vs. Pirata FC

5:45 p.m. Sport Loreto vs. Alianza UDH

8:00 p.m. Melgar vs. Binacional

Domingo, 23 de junio



11:30 a.m Alianza Atlético vs. Sporting Cristal

11:30 a.m Juan Aurich vs. San Martín

3:30 p.m. Comerciantes Unidos vs. UTC

3:30 p.m. Santos FC vs. Ayacucho

3:30 p.m. Santa Rosa vs. Cantolao

3:30 p.m. Sport Victoria vs. Alianza Lima

Lunes 24 de junio

3:30 p.m. Unión Huaral vs. Universitario