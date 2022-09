Jefferson Farfán no jugaba desde el 28 de noviembre del 2021. | Fuente: Alianza Lima

La fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2022 dejó como gran ganador a Universitario de Deportes que se cobró su revancha ante Alianza Lima, en el mismísimo Matute, tras la derrota (4-1) en el Monumental, en abril pasado. El cuadro crema hizo uno de sus mejores partidos del año y aún mantiene latentes sus posibilidades de ganar el presente certamen. De paso, le arruinó el regreso a las canchas a Jefferson Farfán que tras nueve meses volvió a jugar después de una larga recuperación por una lesión en la rodilla izquierda.

Farfán no jugaba desde el 28 de noviembre del 2021, día que Alianza Lima salió campeón nacional al imponerse en la final a Sporting Cristal. Después de varios meses de terapia para fortalecer la rodilla se llegó a pensar que no jugaría esta temporada. En este largo proceso, no faltaron las recaídas en la zona afectada, pero el deseo de la 'Foquita' de vestirse nuevamente con la camiseta blanquiazul fue más fuerte que todas las adversidades.

Sorpresivamente volvió a entrenar con sus compañeros en los últimos días y hasta anotó un golazo en la práctica. Aunque su larga ausencia era un fuerte motivo para que Farfán no sea incluido en la lista de convocados para el choque contra Universitario, en una edición más del clásico del fútbol peruano. Se sabía a priori que en este partido se jugaban muchas cosas y que no faltaría la intensidad en el juego. Sin embargo, llegó el domingo a Matute con sus demás compañeros al ser incluido en la lista por el entrenador Carlos Bustos.





Jefferson Farfán en el clásico ante Universitario

A su llegada al Alejandro Villanueva, Jefferson Farfán recibió el cariño de los hinchas. Las palabras de aliento no faltaron para el atacante de 37 años que no arrancó las acciones, pero ya sabía que tendría minutos ante el eterno rival. Para su mala fortuna, su ingreso llegó cuando Universitario ganaba 2-0 y el resultado prácticamente estaba sellado con los goles de Leandro Rugel y Alexander Succar.

Su entrada se llevó a cabo en el minuto 38 del segundo tiempo. Farfán evidenció que estaba lejos de su mejor momento futbolístico. Como era previsible, la magnitud del partido lo superó con creces. Estos duelos se juegan de ida y vuelta. Y para futbolistas que deben estar completos físicamente.

Este duelo podría marcar la despedida de Jefferson de los clásicos. Su continuidad para los próximos partidos es una incertidumbre, tal como señaló Bustos. "Con Jefferson hay que ir día a día, ver cómo terminó ahora, y cómo se recupera", dijo el entrenador argentino, que no sabe si volverá a contar en sus filas con Farfán.

