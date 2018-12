Maximiliano Lemos anotó 3 goles con la camiseta de Alianza Lima en este 2018. | Fuente: Facebook | Alianza Lima

Maximiliano Lemos se despidió de Alianza Lima. El volante uruguayo utilizó sus redes sociales para agradecer lo vivido con el cuadro blanquiazul.

"Fin de un gran año, me llevo mucho aprendizaje. Agradecido AL”, indicó ‘Maxi’ en su cuenta de Instagram.

Pese al mensaje de Lemos, Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Alianza Lima, manifestó que no hay una situación definida respecto a su salida.

“Lo de la continuidad de algunos jugadores lo tiene que ver directamente el técnico. Aún no hay una definición sobre Lemos, no puedo dar claridad porque me parece que es un tema para conversar con el entrenador”, manifestó en Ovación.

El jugador de 25 años no indicó en que equipo seguirá su carrera futbolística. En este 2018, jugó 37 partidos y anotó 3 goles.