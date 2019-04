El entrenador de Alianza Lima., Miguel Ángel Russo. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Pedro Goñi

El entrenador Miguel Ángel Russo se mostró tranquilo a pesar de los malos resultados que sufre Alianza Lima en la Copa Libertadores y la Liga 1 Movistar. Además no dudó en responsabilizarse de la racha negativa del cuadro blanquiazul.

“Es responsabilidad mía, la asuma toda como corresponde”, declaró Russo que está trabajando para corregir los errores de su equipo.

Russo, además, se refirió sobre su continuidad en Alianza Lima en medio de una ola de críticas. “No pienso en eso (renunciar). Pienso en mejorar y mi espíritu siempre es ir hacia adelante, no me fijo en lo que pueda pasar. Por eso me he mantenido tanto tiempo (como entrenador)”, agregó el técnico argentino.

Alianza Lima visitará a Piratas FC por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 Movistar. La cita será el sábado 20 de abril a partir de la 1:30 p.m. (hora peruana).





Liga 1 Movistar: Alianza Lima, con 11 puntos, se ubica en el puesto 10 de la Liga 1 Movistar.