Néstor Gorosito apunta a Nacional de Paraguay tras triunfo ante Aucas: "Es el objetivo inmediato"

Néstor Gorosito, entrenador de Alianza Lima, analizó la victoria por 2-0 ante Aucas en el amistoso internacional que se desarrolló en el estadio Alejandro Villanueva.

“Desde que llegamos el 8 de diciembre hasta la fecha hemos ido de menor a mayor, hemos enfrentado diferentes rivales con diferentes formas, ir conociendo al plantel. Hemos tratado de ir equilibrando cargas de trabajo debido a que los jugadores iban llegando de diferentes formas”, comentó Gorosito.

“Contentos con el primer tiempo, después fueron muchos cambios. Los que entraron en el segundo tiempo están muy capacitados para jugar hasta de titular, así que por ahora contento. No me van a ver efusivo cuando ganemos y no me van a ver demasiado triste cuando perdamos”, agregó.

Alianza Lima en Copa Libertadores

Néstor Gorosito también señaló que Alianza tiene como objetivo cortar su mala racha en la Copa Libertadores, certamen que jugará desde la Fase 1 contra Nacional de Paraguay.

“Hay que mantener la calma, tranquilo. Hemos ganado un partido. Tenemos que hacer eso en los dos partidos que nos toca con Nacional. Es el objetivo inmediato. Sabemos que Alianza tiene una carga importante que en los últimos 13 años creo que ganó uno o dos partidos nada más. Trataremos de revertirlo, pero siempre trabajando y con tranquilidad”, culminó.

El cuadro blanquiazul jugará de visitante Nacional el miércoles 5 de febrero, mientras que le vuelta será el día 12 en el estadio Alejandro Villanueva.