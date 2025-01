¿Se va de Universitario? Rodrigo Ureña evalúa oferta de Belgrano de Argentina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes pasa uno de sus mejores momentos de los últimos años. Sus hinchas aún celebran el bicampeonato nacional y hace unos días se disputó el amistoso internacional con el Inter Miami de Lionel Messi. Sin embargo, no todo es felicidad en el cuadro crema, ya que en las últimas horas surgió la posibilidad de la salida de uno de sus mejores jugadores.

Se trata del volante chileno Rodrigo Ureña, cuya presencia en Universitario corre peligro debido que evalúa una oferta de Belgrano de Argentina, según pudo conocer RPP.

La información indica que la oferta de Belgrano es superior a la de Universitario y por ese lado el mediocampista chileno tiene la intención de cambiar de aires tras dos temporadas en el fútbol peruano, certamen donde ha sido uno de los mejores en su puesto.

Ureña tiene contrato hasta el próximo año en Universitario, pero tiene una cláusula de salida que le permite terminar el vínculo unilateralmente.

Belgrano ya dio el primer paso por Rodrigo Ureña

La operación de Belgrano para incorporar a Ureña ya inició. Este viernes llegó a las oficinas de Universitario una carta de interés por el futbolista de 31 años, que en caso fiche por el 'Pirata', sería una gran baja en la 'U'.

El entrenador crema Fabián Bustos sabe de la importancia de Ureña para su equipo y le pidió que se quede de cara al tricampeonato nacional. Este caso se podría resolverse en las próximos horas.

Ureña avisó que lo querían en el extranjero

En noviembre pasado, ADN de Chile entrevistó al volante de 31 años que admitió que recibió ofertas de los clubes grandes de la liga chilena.

"Me han hablado los equipos grandes, me han buscado, constantemente me están llamando, equipos donde jugué", indicó Ureña, que en es ese momento no descartó una posible vuelta a Chile.