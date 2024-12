¿Cuál será el estilo del Alianza Lima de Néstor Gorosito? La palabra del nuevo técnico blanquiazul

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En Alianza Lima se respira nuevos aires de cara a la temporada 2025. Y es que el cuadro blanquiazul tiene a Néstor Gorosito como su flamante estratega hacia la próxima campaña.

En conferencia de prensa fue que Alianza Lima le dio la bienvenida al argentino Néstor 'Pipo' Gorosito este martes. Así, el director técnico tuvo sus primeras palabras oficiales en el Alejandro Villanueva y en el acto se le preguntó por el estilo que buscará imponer a sus dirigidos en La Victoria.

"La prioridad es ganar y haremos lo imposible para hacerlo. A mí me gusta jugar bien y después hay que analizar qué tenemos. Hemos jugado con línea de 3, 4 o 5 con tres volantes internos y dos delanteros", sostuvo Gorosito.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

Alianza Lima y la presentación de Néstor Gorosito

Alianza Lima empezó su pretemporada con el arribo de Gorosito. | Fuente: CA Tigre

Luego de estas palabras, el entrenador comentó que está abierto a diversos sistemas y que no impondrá a uno a sus jugadores en el corto plazo.

"Veremos para no atarnos a un sistema. Lo que no se negocia es que no se proponga ganar. La idea es superar al rival con nuestras armas", remarcó el DT.

Además, Néstor Gorosito comentó sobre la presión ahora que es el nuevo director técnico de Alianza Lima. La obligación es pelear por el campeonato de la Liga1 y meterse a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

"Ya el hecho de estar acá es una presión importante. Desde las infantiles saben que es ganar por la exigencia de la historia. El equipo no es de Gorosito, sino de todo el cuerpo técnico. Alianza Lima siempre tiene que ser protagonista para ganar", apuntó.

El 'Pirata' y 'Depredador' para Gorosito

Luego, el también exDT de clubes como Lanús, San Lorenzo, Nueva Chicago, Tigre y Argentinos Juniors habló de Paolo Guerrero y Hernán Barcos, dos de sus principales armas de ataque en su plantel.

"Son dos jugadores de nivel internacional. No descubro nada y Dios quiera que podamos sacar todo el potencial. Queremos ganarnos su confianza y jugarán los que mejor jueguen", finalizó Néstor Gorosito.

NUESTROS PODCAST

Viaja con tu Green Card: Países que no requieren visa

Descubre los países que puedes visitar sin visa siendo residente permanente en EE.UU. y cómo aprovechar este beneficio. ¡Prepárate para tus próximas aventuras con el Club de la Green Card!