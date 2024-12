Bryan Reyna: "Me topé con una persona que no fue justa conmigo, me sacó en mi mejor momento"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Bryan Reyna reapareció siendo determinante con la camiseta de Belgrano. El ‘Picante’ volvió a jugar en la Liga Profesional tras más de un mes y anotó un golazo cerca del final del partido ante Estudiantes para salvar un punto en condición de local.

El delantero peruano anotó en Belgrano después de medio año y mostró su alegría por el reconocimiento de la hinchada pirata, a la que le agradeció por apoyar en todo momento.

“Yo arranqué bien aquí, creo que tuve seis meses muy buenos y por razones del fútbol se dio vuelta. Uno nunca sabe con quién se va a topar… aunque acaba el año, he hecho el gol, estoy muy feliz porque la gente grita un gol mío, esta gente se lo merece, me han apoyado muchísimo en los malos y buenos momentos, eso lo agradezco”, indicó.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

Bryan Reyna contra Cruz Leal

Bryan Reyna, quien arrastraba una sanción interna por un acto disciplinario previo a la fecha FIFA de noviembre, se refirió a la etapa que vivió con el anterior entrenador de Belgrano, Juan Cruz Real, quien en agosto de este año dijo que el peruano “no da todo” por su equipo.

“Me topé con una persona que no fue justa conmigo, en mi mejor momento me sacó y eso me dolió mucho a mí como futbolista. Un jugador para estar bien tiene que estar bien de aquí (cabeza) y a mí me pasaron cosas en el camino que yo no estaba bien. Un jugador necesita eso, que estén ahí, que lo apoyen”, señaló el seleccionado peruano.

Bryan Reyna también tocó temas de su conducta en el club y descartó que ha sido protagonista de salidas a discotecas.

“Yo me considero una persona responsable con mi trabajo, mucha gente comenta de mí que salgo de fiesta y yo reto a cualquiera que me digan si me han visto en una discoteca o un boliche como dicen acá. Yo no salgo y eso es lo que me duele, que la gente hable de mí sin saber las cosas. Mucho han hablado y no me parece porque yo tengo familia”, dijo.

#Belgrano | REYNA DURÍSIMO CON REAL



🗣 Bryan Reyna habló luego del empate de Belgrano ante #EstudiantesdeLaPlata en Alberdi, en el cual convirtió un golazo.



🔥 Entre sus declaraciones, fue duro con el ex entrenador del "Pirata" Juan Cruz Real y contó su realidad en estos… pic.twitter.com/fjdrJ9NueO — Hablemos de Belgrano (@hdeBelgrano) December 10, 2024

Los números de Bryan Reyna en Belgrano

Reyna, de 26 años, llegó a Belgrano para esta temporada tras su paso por Alianza Lima. En lo que va de la temporada cuenta con 27 partidos en el fútbol argentino más 8 apariciones en la Copa Sudamericana.

Sus registros de cara al arco contrario son de cinco goles más seis asistencias. En la tabla de la Liga Profesional, el ‘Pirata’ se encuentra en el decimocuarto puesto.