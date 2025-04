Néstor Gorosito sobre el arbitraje: "Prefiero no decir nada porque, después, me sancionan y uno parece llorón"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima perdió una gran oportunidad de ganar el primer clásico del fútbol peruano en 2025. Y es que Universitario de Deportes colocó el empate final 1-1 con un agónico gol de José 'Tunche' Rivera (90+4).

Al término del partido, el entrenador íntimo Néstor Gorosito valoró el juego de sus dirigidos, que jugaron con un hombre menos desde la expulsión de Pablo Lavandeira a los 16 minutos del primer tiempo. La decisión arbitral de Daniel Ureta fue reclamada por Carlos Zambrano y compañía.

Gorosito prefirió no extender su comentario sobre el desempeño arbitral de Daniel Ureta, debido que prefiere evitar una sanción.

"Prefiero no decir nada porque, después, me sancionan y uno parece llorón. Dios quiera que los árbitros pasen desapercibidos. Es lo mejor que les puede pasar", sostuvo.

Gorosito no está preocupado por falta de triunfos

“El equipo hasta ahora ha logrado cosas importantes pero no me parece estar preocupado. Si perdiéramos todos los partidos quizá si, pero le ganamos a Boca, veníamos ganando partidos, fuimos a un viaje con un equipo atípico. Hay que estar preocupados si las cosas se mantienen en el tiempo, si no no”, concluyó.

Alianza y Universitario en la tabla

Alianza Lima y Universitario se ubican entre los primeros lugares del Torneo Apertura tras jugar en la fecha 7. Con el empate, el cuadro blanquiazul sumó 13 puntos y se ubica en el cuarto lugar, mientras que la 'U' se sitúa en la tercera posición con 14 unidades.

En la próxima jornada de la Liga 1, Alianza jugará de visitante ante Deportivo Garcilaso el lunes 14 de abril. En la misma fecha, Universitario jugará de local frente a Melgar el domingo 13.

Kevin Quevedo pone el 1-0 para Alianza Lima. | Fuente: Liga1

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025: