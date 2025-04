'Pipo' Gorosito destacó esfuerzo de Alianza Lima en el empate con Universitario: "Es un orgullo contar con los jugadores que tenemos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Orgullo de su plantel. 'Pipo' Gorosito tuvo palabras de elogio para su plantel tras el empate ante Universitario por la fecha 7 del Torneo Apertura 2025.

En conferencia de prensa, el técnico de Alianza Lima destacó el esfuerzo de sus dirigidos ante el cuadro crema estando con 10 hombres casi todo el partido.

"Perdimos dos puntos, pero muy elogiable lo del equipo. Para nosotros es un orgullo contar con los jugadores que tenemos. Hoy, en un clásico, con un hombre menos casi todo el partido, es muy elogiable", indicó en un primer momento.

"Nos generaron dos o tres situaciones con un hombre más durante 75 minutos, y eso habla bien del equipo", complementó.

Luego, al ser consultado sobre el arbitraje, no se quiso pronunciar por temor a alguna sanción. Sin embargo, espera que los árbitros siempre pasen desapercibidos.

"Prefiero no decir nada porque, después, me sancionan y uno parece llorón. Dios quiera que los árbitros pasen desapercibidos. Es lo mejor que les puede pasar", sostuvo.

Néstor Gorosito sobre la expulsión de Pablo Lavandeira

Por otro lado, al ser consultado sobre la expulsión de Pablo Lavandeira, el argentino indicó que no vio la jugada, pero cuando se ve una jugada en cámara lenta, todas las faltas van a parecer expulsión.

"La expulsión, yo no la vi todavía. Lo que pasa es que es muy difícil analizar en cámara lenta. En cámara lenta parece que sí. Pero no tiene dónde pisar. Hay que analizar, porque el árbitro le dice a Pablo que no tiene dónde pisar, que no era para roja. No fue que lo pisó a propósito, pero ya está", comentó Pipo.