Alianza Lima es el vigente campeón de la Liga 1 Betsson y ya tiene en mente lo que será la temporada 2022, nuevamente bajo la dirección técnica de Carlos Bustos. En el horizonte también está la Copa Libertadores.

Uno de los jugadores clave en la última campaña de Alianza Lima en la Liga 1 Betsson fue Ricardo Lagos. El lateral izquierdo de la tienda íntima dio cuenta sobre las dos claras metas del club para lo que se viene en el mediano plazo: quiere quedar en lo más alto.

"Ahora tenemos que ir a por más. No solo hay que conformarse en campeonar una vez. Debemos ir por el bicampeonato y hacer un buen papel en la Libertadores", sostuvo el jugador de Alianza en Willax Deportes.

Alianza Lima y la meta del club para Ricardo Lagos

Asimismo, comentó como se sintió a su llegada al elenco de La Victoria, con el que buscará la consolidación en el año 2022.

"La verdad que me sentí como un desconocido. Antes no me conocían, pero el club es muy grande y ahora es todo lo contrario", declaró.

Por otra parte, Alianza Lima hizo oficial el último miércoles los fichajes de Franco Zanelatto y Piero Vivanco. Los nombres siguen llegando luego las confirmaciones de Christian Ramos y Pablo Lavandeira.

Además, RPP Deportes pudo conocer que se ultimaron detalles para poder renovar a Jefferson Portales y ello será anunciado en las próximas horas por el cuadro blanquiazul a través de sus redes sociales.

Como se recuerda, llegó al equipo victoriano a inicios del 2021 y, con el avance de los partidos, fue ganándose un puesto en el once base titular de Carlos Bustos

