Pablo Bengoechea entrenador de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima

Pablo Bengoechea no tuvo problemas en explicar por qué Alianza Lima no concretó el fichaje del volante Christofer Gonzales, que finalmente permaneció en Sporting Cristal.

“Era una de las opciones que el club manejó, pero sabiendo desde el comienzo que era una negociación difícil y no se pudo llegar a un acuerdo”, señaló Bengoechea en entrevista con Fútbol como Cancha de RPP Noticias.

“El fútbol es así. No es solo es la intención de los clubes y de los futbolistas. Hay un tema económico que todas las partes deben quedar conformes, y no sucedió eso”, agregó.

Asimismo, Bengoechea dejó en claro que Alianza Lima no cambia por nada el título del torneo peruano. “Ser campeón del torneo local no se cambia por nada. Es una obligación de la institución. No hay necesidad de elegir lo local o lo internacional. Estamos ordenados, tenemos un buen plantel y la planificación está pensado en los dos torneos”, indicó.

El ‘Profesor’ también destacó la calidad de su plantel con la llegada de varios refuerzos para esta campaña. “Nuestro plantel no es tan grande en cantidad de futbolistas, pero sí es muy bueno en calidad de futbolistas. Tenemos un buen plantel. Tenemos dos jugadores por puesto, esto no hay duda, que nos ayudará a ser competitivos a nivel local y ojalá que nos ayude a ser competitivos a nivel internacional”, culminó.

Alianza Lima recibirá el viernes a Alianza Universidad en Matute por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 Movistar.