Pablo Bengoechea dirigió a Alberto Rodríguez en la Selección Peruana. | Fuente: Prensa Alianza Lima

Alberto Rodríguez es uno de los fichajes de la temporada 2020 de Alianza Lima que ha generado más repercusión. Uno por su pasado en Universitario y el otro aspecto por la poca continuidad que ha tenido en las últimas temporadas. Con todo eso, Pablo Bengoechea confió en él y ha detallado desde cuando podría tener actividad en los partidos oficiales.

“Alberto viene muy bien. No estaba previsto que tuviera minutos el día de la presentación y jugó. No tenía pensado que él, ya para esta primera fecha, estuviera a la orden y viene muy bien. Imagino que va a estar listo y le vamos a ir dando minutos, no hay duda”, señaló en conferencia de prensa.

“Queremos que él, para marzo, ya pueda estar a pleno con sus compañeros. Él viene de una inactividad del año pasado, pero está bien, está entrenando muy bien. No es lo mismo entrenar que jugar, por eso vamos a ver si le vamos dando minutos de a poco y ya ver si en febrero puede arrancar un partido desde el inicio, por ahora estamos muy ilusionados”, explicó.

Alianza Lima debutará el viernes 31 de enero en la Liga 1 enfrentando a Alianza Universidad en Matute, donde Rodríguez podría ingresar en lista. En las próximas dos fechas, en las que Bengoechea evalúa su posible inclusión como titular, jugarán en el llano: ante Mannucci en Trujillo y después frente a Atlético Grau en Matute.