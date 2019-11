El Alianza Lima de Pablo Bengoechea viene de igualar 1-1 con Alianza Universidad. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Carlos Lora

Alianza Lima, a pesar de ceder un empate en casa ante Alianza Universidad por 1-1, siguió en la cima del Torneo Clausura de la Liga 1 Movistar a tres fechas para su final. Con las derrotas de Sporting Cristal y Universitario de Deportes, los dirigidos por Pablo Bengoechea se mantienen en el primer lugar con 28 unidades y con dos de ventaja sobre el cuadro crema.

Pablo Bengoechea, en conferencia de prensa, habló sobre estos resultados de la Liga 1 Movistar y dio un comentario irónico al mencionar que el destino no quería que pierdan la punta. No obstante, el entrenador de Alianza Lima manifestó que eran conscientes que pudieron ser desplazados tras esa igualdad.

"No hay duda que nos habíamos mentalizado en sumar de a tres. Teníamos el estadio lleno con nuestra gente, pero no pudimos superar al rival. Ese día nos fuimos con la sensación que el otro día podíamos haber perdido la punta, pero el destino quiso que eso no ocurriera. Todos los equipos están peleando algo y no se sabe qué va a pasar", dijo.

Por otro lado, Pablo Bengoechea fue consultado sobre su próximo partido frente a Binacional y recordó la vez que perdieron 4-1 en Juliaca por Copa Bicentenario. El estratega de Alianza Lima señaló que, para este cotejo, viajarán a Puno un día antes para no sufrir las mismas consecuencias que la última vez.

"Ese día llegamos 3 horas antes del partido y no hay duda que nos chocó mucho. Habrá que esforzarse más en esta oportunidad, pues la altura va a ser la misma y la dificultad física también. En esta definición del torneo todos vamos a sufrir, pero sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo enorme para traer puntos de Juliaca. Ahora, iremos ahí un día antes a dormir", sentenció.