Pablo Bengoechea salió campeón nacional con Alianza Lima en el año 2017. | Fuente: GolPerú

Pablo Bengoechea se siente muy tranquilo en Alianza Lima. Ante las informaciones provenientes de Colombia que se refieren a una negociación de parte de la nueva administración blanquiazul con Hernán Torres, el estratega uruguayo afirmó que no ve con malos ojos que la directiva hable con otros técnicos y este tipo de rumores no tienen ningún efecto sobre él.

"No me afecta para nada estas informaciones, sé cuál es mi trabajo y responsabidad. Por lo tanto, mientras sea el entrenador voy a aprovecharlo. Y el día que ya no lo sea, no tendré ningún problema. Estoy agradecido con la posibilidad de trabajo que me dio Alianza Lima, es normal que en el fútbol se vayan y vengan técnicos. No me molestaría para nada que hablen con otros estrategas, cada persona elige lo más conveniente para la institución", dijo.

Hernán Torres no es un nombre desconocido para Alianza Lima ni mucho menos para el fútbol peruano, pues se enfrentó al equipo 'grone' en la semifinal nacional del año pasado mientras dirigía a Melgar. Actualmente se encuentra entrenando al Atlético Bucaramanga de la Primera División Colombiana, tras haber estado en el Alajuelense de Costa Rica durante los primeros meses del año.