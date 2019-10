Pablo Bengoechea viene de caer 1-0 a manos de Universitario con Alianza Lima. | Fuente: Prensa Alianza Lima

Pablo Bengoechea espera volver a enfrentar a Universitario de Deportes en el presente año. En su última conferencia de prensa, el entrenador de Alianza Lima señaló que harán todo lo posible para ganarse un cupo para la definición por el título de la Liga 1 Movistar 2019 y confía en chocar con el elenco crema en esa etapa.

"Ojalá tengamos la suerte de tener nuestra revancha en los playoffs. Hay que hacer el máximo esfuerzo para ver si en esta temporada nos podemos enfrentar de nuevo. Y si no pasa eso, habrá que esperar al próximo año. La intención va a ser estar en la definición, será difícil por cómo se encuentra la tabla pero es posible", dijo.

Por otra parte, Pablo Bengoechea admitió que los jugadores de Alianza Lima siguen dolidos por la reciente derrota a manos de Universitario de Deportes. No obstante, aseguró que deben dejar en el olvido esa caída lo antes posible para seguir luchando por el Torneo Clausura.

"No hay duda que no es un día normal para nosotros. Era un partido importante que no pudimos sacar adelante y se nota el grupo golpeado. Si bien no estamos para ir a una fiesta, somos conscientes que todavía queda mucho campeonato por delante y tenemos que estar poco tiempo en el suelo. Hay que reponerse lo más rápido posible y eso es lo que vamos a intentar", concluyó.