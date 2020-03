Pablo Bengoechea ofreció una conferencia de prensa y se refirió a los casos de indisciplina en el plantel 'íntimo'. | Fuente: Alianza Lima

Esta tarde Pablo Bengoechea ofreció una conferencia de prensa tras su renuncia como entrenador de Alianza Lima y, entre otras cuestiones, fue consultado acerca de los casos de indisciplina de Jean Deza.

"Yo no voy a hablar mal de un futbolista jamás, públicamente. No hay un jugador tan importante como para tener una mala campaña con él. El tema no es haber convencido a un futbolista, es general, a todo el plantel", sostuvo Bengoechea.

Asimismo, agregó que parte de su salida se debe a que él considera que el club tomaría mejor camino bajo otro técnico: "Todo tiene que funcionar bien, que no ha pasado en este año. Por eso creo que lo mejor para Alianza es cambiar al entrenador", agregó el entrenador uruguayo.

De otro lado, mostró su malestar por situaciones pasadas, como el tema arbitral, de los que habló con anterioridad: "Hay cosas que desgastan. Yo he opinado de los árbitros. Me imagino que eso pasa factura. El árbitro de ayer, en el clásico, nos cobró un fuera de juego en un córner donde no había, claro que influye en mi desgaste. Pero la vida continúa", finalizó.

Pablo Bengoechea llegó a Alianza Lima en el 2017, donde logró que el club de La Victoria campeone tras 12 años, en el 2018 logró un subcampeonato y en el 2019 regresó a mitad de año, donde salió campeón del torneo clausura y subcampeón de la Liga 1 Movistar.