Bengoechea sobre Deza y Ascues: ""Si hacen una reunión en su casa, que no abran la puerta. Que tengan empleados para eso" | Fuente: Facebook Alianza Lima | Fotógrafo: LUIS NOGUERA

Pablo Bengoechea, técnico de Alianza Lima, habló en conferencia de prensa sobre el reciente episodio que protagonizaron los jugadores Jean Deza y Carlos Ascues, quienes fueron captados en una reunión por la noche mientras el cuadro 'íntimo' se encuentra en plena pretemporada.

"A los jugadores les digo que tengan cuidado cuando salen. Que no salgan a la vereda de sus casas. Después, hay que tener cuidado con quien invito porque se hace difícil vivir acá. Vamos a tomar este como una enseñanza y vamos a intentar que no se repita. Si los futbolistas hacen una reunión en su casa, que no abran la puerta. Que tengan empleados para que hagan eso", dijo el técnico uruguayo de 54 años.

Jean Deza y Carlos Ascues son los refuerzos de Alianza Lima para la Liga 1 y la Copa Libertadores, y mientras tanto, se pudo saber que ambos elementos no han sido sancionados por el club y siguen con el primer equipo en la pretemporada.