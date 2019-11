Pablo Bengoechea tuvo su primera experiencia como director técnico en la Selección Peruana. | Fuente: Prensa Alianza Lima

Pablo Bengoechea no quiere que se cambie la programación de la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 Movistar. El entrenador de Alianza Lima, en conferencia de prensa, fue consultado acerca de la posibilidad que eso suceda a raíz de la realización de la final de la Copa Libertadores en Lima y aseguró que no existe ninguna razón para ello.

"Creo que eso no nos afecta en nada, pero no me gusta que eso sucediera porque no hay ningún motivo. El calendario está marcado, las fechas están bien claras y la jornada debería seguir siendo así si no hay nada anormal. Pero jugaremos cuando ellos quieran, no tenemos ningún problema. Por lo que he leído, nos pasaríamos quince días sin jugar", dijo.

Además, Pablo Bengoechea lamentó no tener conocimiento de cuándo se jugaría la semifinal y final por el título de la Liga 1 Movistar si esta idea termina concretándose. Incluso, no tuvo pelos en la lengua al mencionar que esta propuesta le parece una broma.

"Me imagino que van a ser sensatos y el campeonato va a terminar cuando está programado, pero ya nada me sorprende. No se cuándo se jugarían las semifinales y finales si eso sucede, pero jugaremos todos los días. Este tipo de cosas me siguen pareciendo un chiste", sentenció.