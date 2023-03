Pablo Lavanderia entró en lugar de Christian Cueva. | Fuente: Alianza Lima

Alianza Lima se llevó tres puntos importantes al vencer 2-1 a Atlético Grau por el Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson. Sin embargo, en plantel blanquiazul sufrió un mal rato cuando su bus fue atacado a la salida del estadio de la ciudad de Bernal en Piura.

Tras lo sucedido, Pablo Lavandeira resultó herido por el impacto de las piedras a la ventana del bus. El jugador de 32 años se pronunció sobre el caso.

"Se rompió un vidrio y justo cayó en mi ventana en el momento que yo quiero salir... Se ve que me engancho con algo y me cortó un poco la rodilla, pero nada importante", manifestó el volante uruguayo nacionalizado peruano a América Deportes.

"Ojalá no siga pasando este tipo de situaciones pero en verdad no pasó a mayores", añadió Lavandeira, que ingresó en el primer tiempo del duelo ante Atlético Grau tras sustituir al lesionado Christian Cueva.

Alianza Lima en la tabla

Alianza Lima sumó 15 puntos y se ubica entre los primeros lugares del Apertura. Ha sumado su quinta victoria en el campeonato tras disputar siete partidos.

En la primera jornada perdió por walkover ante Sporting Cristal y luego perdió de visitante ante Sport Huancayo.





Alianza Lima ganó en Piura



Alianza Lima regresó a la ruta del triunfo en una difícil plaza y volvió a los primeros lugares del Torneo Apertura. Si la derrota ante Sport Huancayo golpeó duro sus aspiraciones, este domingo el actual bicampeón nacional logró remontar el marcador para ganar por 2-1 a Atlético Grau, en el calor del norte del país.

Todo empezó cuesta arriba para Alianza, ya que Oslimg Mora completó la 'ley del ex' al anotar en la portería de Ángelo Campos en el minuto 14, pero todo no quedó ahí dado que Christian Cueva salió del campo en el minuto 20 tras sufrir un golpe en la rodilla en una disputa del balón con Jeremy Rostaing. No se descartaba una nueva derrota de los blanquiazules, que supo salir a flote en uno de los peores contextos, ya que minutos después también sufrió una baja por la lesión Yordi Vílchez.

Gabriel Costa anotó de penal y en la complementaria selló el triunfo Franco Zanelatto con un golazo.





