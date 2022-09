Pablo Lavandeira ocasionó el penal ante Carlos Stein. | Fuente: Instagram Pablo Lavandeira

El triunfo de Alianza Lima ante Carlos Stein acabó en polémica debido que Óscar Vílchez negó que haya infraccionado al uruguayo Pablo Lavandeira, lo que generó el penal que luego fue anotado por Hernán Barcos.

Luego del partido en Jaén, Lavandeira habló del importante triunfo de Alianza Lima, que lo mantiene con opciones para ganar el Torneo Clausura. “(Pasó) Lo que vieron ustedes en la TV. La falta empezó afuera del área y terminó adentro. Me agarró afuera del área y terminó de soltarme y a terminar de hacerme penal dentro del área. Por algo cobró penal”, señaló.

Lavandeira negó que le haya dicho a Vílchez que no fue penal. “Le dije a ‘Neka’ que él me agarra fuera del área, pero nunca le dije que no había sido penal”, indicó a América Televisión.

“Me extraña de ‘Neka’, ahora le voy a mandar un mensaje. Capaz que entendió mal lo que yo le quise decir. Yo lo que le dije fue que él me había agarrado fuera del área, me había empezado a agarrar fuera del área, pero no le dije que no había sido penal en ningún momento”, resaltó.

Alianza Lima en la tabla

Alianza Lima sumó 21 puntos y se ubica en el quinto lugar del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. Le resta un partido ante Melgar que se desarrollará el miércoles 21 de septiembre en Matute.





Hernán Barcos: "Nos metemos de nuevo en la pelea"

Alianza Lima venció por 2-1 a Carlos Stein por la fecha 12 del Torneo Clausura con doblete de Hernán Barcos y, tras el encuentro, el delantero blanquiazul se refirió a este importante triunfo que los mantiene en la pelea.

"Veníamos mal, de una situación difícil para el club y para todos. Esta semana trabajamos y no pudimos plasmarlo en el juego por el campo. La idea era jugar, ser protagonista y tener la pelota. Entonces cuando lo pudimos hacer, sobresalimos, pero lo más importante era conseguir la victoria", sostuvo Barcos en Willax TV.

Asimismo, el 'Pirata' agregó: "Por suerte, pudimos darle una alegría a nuestra gente. Nos metemos de nuevo en la pelea y a seguir trabajando".