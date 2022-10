Pablo Lavandeira fue titular en la victoria de Alianza Lima. | Fuente: Club Alianza Lima

Pablo Lavandeira será oficialmente peruano en apenas unos días. Este martes 11 de octubre, tal como lo adelantó RPP Noticias, el jugador de Alianza Lima acudió a la oficina de migraciones para firmar su título de nacionalización. Ahora, solo resta que las autoridades del gobierno hagan lo propio y se le convoque a la ceremonia de entrega de título.

Al salir de migraciones, el atacante nacido en Uruguay dio algunas declaraciones a la prensa, en las que evidenció su emoción, luego de una larga espera. "Se me citará para la ceremonia, seguro antes de fin de mes. Siento mucho orgullo y alegría. Han sido meses angustiosos porque se ha demorado muchísimo. Di el examen el 27 de mayo y hasta ahora no salía, cuando, en principio, no demora más de un par de meses, pero la coyuntura generó esto. Estoy contento, feliz", dijo.

Pablo Lavandeira, además, explicó cuáles son los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de buscar la nacionalización. "Son muchas las cosas que me unen a Perú. Primero, el agradecimiento con el pueblo peruano porque desde que llegué a Cajamarca me trató de la mejor manera. Además, formar mi familia en Perú. Son muchas las cosas que me tienen atado, de buena forma, a Perú y estoy feliz de dar este paso importante", agregó.

Respecto a la Selección Peruana, el exjugador de Universitario mencionó lo siguiente: "Sé bien que paso a ser elegible, pero tengo claro que hay jugadores en ligas importantes. Esta camada viene consiguiendo cosas importantísimas. Todo eso yo lo respeto, lo valoro. Por más que sea elegible, debo hacer cosas importantes para tener una oportunidad en la Selección. Al saber que puedo ser elegible, va a estar como un sueño, como meta. Trabajaré día a día. Si se da, ojalá pueda estar a la altura para defender al país que me está adoptando".





Pablo Lavandeira sobre Alianza Lima

Alianza Lima continúa en su lucha por el Torneo Clausura, en la Liga1 Betsson 2022. El equipo íntimo consiguió un triunfo importante ante Deportivo Municipal, por 4-1, que le permite ubicarse en el segundo lugar de la tabla de posiciones, a solo dos puntos de Sporting Cristal.

En ese sentido, Pablo Lavandeira afimó que están mentalizados en ganar todo lo que viene. "Lo que ha hecho el hincha de Alianza en estas últimas fechas es tremendo. Ha sido partícipe clave de que sigamos en la pelea. Ojalá terminemos el año dándole una alegría. Sabemos que no dependemos de nosotros, pero queremos luchas hasta el final. Podemos llegar a conseguir victorias, debemos hacer partidos inteligentes. Esperamos que las victorias nuestras alcancen con algún puntito que pierdan los de arriba", dijo.

Finalmente, aunque tiene contrato también la próxima temporada con Alianza Lima, habló sobre su futuro: "No quiero saber lo que va a pasar. Estoy mentalizado en lo que es Alianza, pero a fin de año veremos qué posibilidades se presentan, cuáles son las mejores y cual será la decision correcta en pos lo que será mejor para mi carrera".