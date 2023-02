Pablo Sabbag | Fuente: Liga 1

Este domingo Alianza Lima venció por 2-1 a Universitario de Deportes en el estadio Monumental por la fecha 5 de la Liga 1 con goles de Pablo Sabbag y Gabriel Costa. Por su parte, el delantero colombiano se refirió a su anotación y a este importante triunfo en el clásico peruano.

"Estoy muy contento, inexplicable esta sensación. Arriba Alianza", dijo Sabbag en diálogo con GOL Perú. Luego, al ser consultado sobre el trámite del partido, indicó: "El clásico se tenía que quedar en casa y así fue. Ganamos porque tenemos huevo, porque metimos, la luchamos y la guerreamos. Vinimos por esto, por los tres puntos".

En tanto a su anotación tras una buena asistencia de Gino Peruzzi, agregó: "Me lo imaginé todo el día de ayer y también hoy, gracias a Dios lo pude lograr. No me di cuenta de si me reclamaron o no el festejo, estaba muy emocionado".

Pablo Sabbag sobre Hernán Barcos:

Tras la anotación de su gol, Sabbag fue a festejar el gol con Hernán Barcos quien se encontraba en el banquillo de suplentes. Al respecto, el delantero indicó: "En toda mi carrera, Hernán es el 9 con el que mejor me he llevado y con el que siento que tengo una relación más sana que con cualquiera. Incluso antes de venir él me escribió por Instagram, me dijo que viniera y que él me iba a ayudar en todo. Me ha tendido la mano y me ha dado consejos. Por eso fui a festejar el gol con él porque como jugador es un crack pero es aún más crack como persona".

Universitario vs. Alianza Lima: así formaron en el clásico del fútbol peruano

Universitario: José Carvallo; Hugo Ancajima, Piero Guzmán, Matías Di Benedetto, Nelson Cabanillas; Rodrigo Ureña, Horacio Calcaterra, Martín Pérez Guedes; Andy Polo, José Rivera y Alex Valera.



Alianza Lima: Franco Saravia; Gino Peruzzi, Carlos Zambrano, Santiago García, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jairo Concha, Pablo Lavandeira; Gabriel Costa, Bryan Reyna y Pablo Sabbag.