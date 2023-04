Pablo Sabbag es el goleador de Alianza Lima en la temporada 2023 | Fuente: Alianza Lima

Seis gritos de gol en diez partidos. Alianza Lima tiene en Pablo Sabbag a su actuar artillero de la temporada, con el que los blanquiazules se encuentran en la cima tanto de la Liga 1 Betsson como en su grupo de la Copa Libertadores.

El delantero colombiano se convirtió en jugador de Alianza Lima tras su paso por Deportivo La Equidad y en lo que va del curso se ha convertido en pieza fundamental para el entrenador Guillermo Salas.

"Me siento contento. Con poco tiempo acá, creo que me adapté muy rápido al equipo, al país, me siento muy cómodo en la ciudad, en el equipo con mis compañeros y con muchas ganas de seguir demostrando en cada partido que puedo ser mejor y dar más", dijo Pablo Sabbag en ‘Gol Caracol’.

Pablo Sabbag fichó con Alianza Lima tras su paso por Deportivo La Equidad | Fuente: Alianza Lima

Pablo Sabbag con la mira en la selección

Pablo Sabbag, de 25 años, ha realizado su carrera en clubes de Colombia, Portugal y Argentina. En el 2022 tuvo su mejor campaña al convertir 15 goles en la liga de su país, registro que busca superar para ser considerado en la selección ‘cafetera’, que actualmente es dirigida por Néstor Lorenzo.

"Mi meta es ser tricampeón este año con Alianza Lima, hacer una gran Copa Libertadores. Esos son mis objetivos con Alianza Lima. Tengo otro objetivo que es ser convocado a la Selección Colombia, una meta por la cual vengo trabajando durante mucho tiempo y estoy muy mentalizado en eso. Me gustaría volver a Europa, a jugar allá, ya con más experiencia", mencionó el ‘Jeque’.

Alianza Lima lidera la Liga 1 Betsson

Tras unos días con el calendario apretado entre la Liga 1 y la Copa Libertadores, Alianza Lima descansará por el certamen local antes de volver al ruedo.

Los blanquiazules están en la cima del Torneo Apertura con 27 unidades, dos más que Universitario, pero con el detalle que tienen aún un partido más por jugar. Así, la principal opción de ganar el primer certamen del año es para el cuadro de La Victoria.

"Realmente es un equipo que demuestra su grandeza en todo el país. Siempre jugamos con las canchas llenas de local, siempre está lleno el estadio, en todas partes donde vas, todo el mundo es hincha de Alianza o la gran mayoría. Es un club con mucha historia y estoy muy feliz de estar en este equipo", finalizó Pablo Sabbag.





