Pablo Sabbag y José Bellina | Fuente: Alianza Lima

Este jueves Pablo Sabbag fue presentado en conferencia de prensa como nuevo delantero de Alianza Lima para la temporada de la Liga 1 2023 y se refirió a su amistad con Sergio Peña, volante de la Selección Peruana, y su influencia en que llegara al club íntimo.

"A través de mi representante se contactaron y se dio la posibilidad de venir al más grande del Perú. Nos reunimos, tuve contacto con la gente de acá, se dio la opción de venir y pude venir acá. Lo de la competencia internacional es cierto, pero Dios mediante con mucho trabajo este año vamos a revertir esto", indicó Sabbag en conferencia de prensa.

Asimismo el futbolista de 25 años agregó: "Vengo de vacaciones pero siempre entreno y trato de mantenerme en forma, ahora aprovechar la pretemporada para ponerme a tope. Considero que estoy bien, falta poco para ponerme a ritmo pero con trabajo sé que voy a estar en forma".

Sobre Sergio Peña, agregó: "Sergio fue fundamental para mi venida a Alianza, tuve algunas otras ofertas pero siempre he querido jugar la Copa Libertadores y quiero hacerlo con Alianza. Sergio ha influido mucho, cuando lo llamé para contarle me dijo 'hermano firma'. Le hice muchas preguntas, me contó todo y estoy feliz de llegar al más grande de Perú".

Como se recuerda, Sergio Peña debutó en Alianza Lima a los 16 años y siempre se ha identificado como hincha del club blanquiazul. Asimismo, compartió equipo con el colombiano Sabbag en Tondela de Portugal en el año 2018.

Sabbag se suma a los refuerzos de Alianza

Gabriel Costa, Franco Zanelatto, Jesús Castillo, Edinson Chávez, Bryan Reyna y Santiago García son las incorporaciones de Alianza Lima para 2023, un año que grandes objetivos, entre ellos el tricampeonato nacional.