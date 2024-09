Paolo Guerrero dice que Alianza Lima tiene chances intactas de ganar el Clausura: "Contra todo, contra todos; quedan seis finales"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paolo Guerrero dio vuelta a la página, tras la derrota ante Atlético Grau, y ahora se enfoca en el compromiso de Alianza Lima ante Sport Boys, en el estadio Miguel Grau del Callao. Dejó en claro que el cuadro blanquiazul mantiene sus chances de ganar el Torneo Clausura 2024.

“Contra todo y contra todos. Quedan seis finales y tenemos la obligación de ganar por más que haya favoritismos", señaló Guerrero a los medios tras los entrenamientos de Alianza.

A continuación, Paolo Guerrero afirmó que espera el arbitraje sea justo con Alianza en lo que resta del Clausura, certamen que ahora Universitario de Deportes lidera.

"Solo pedimos que sean justos con nosotros, así como con los otros equipos. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad dentro del campo, como tiene que ser, siempre. Todos los equipos van a querer jugarse una final contra Alianza, eso lo tenemos claro”, agregó.

Además, envió un mensaje a la Federación Peruana de Fútbol (FPF): "Alianza tiene que demostrar que tiene que ser superior dentro del campo. Solo espero que sean justos, a la Federación Peruana de Fútbol, a los árbitros, a todos los que están involucrados".

Paolo Guerrero y el gol que falló en Piura

Paolo Guerrero reveló también una conversación con Patricio Álvarez, que atajó un disparo del ‘Depredador’ que puso haber significado el empate de Alianza Lima.

"Me lo saca del susto. He conversado con el 'Pato' (Álvarez), ya que hemos compartido Selección, y me dice 'volteo la cara y justo me pega en la mano'. Son cosas que pasan y solo seguir trabajando y el sábado tenemos una final", culminó.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs. Sport Boys en vivo, por el Torneo Clausura 2024?

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO: se enfrentan este sábado 21 de septiembre por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2024. El encuentro se disputará en el estadio Miguel Grau del Callao, desde las 8:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Liga 1 Max. También lo podrás escuchar por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo podrás vivir por RPP.pe.

