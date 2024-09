“No me genera ningún sentimiento”: Jean Ferrari minimizó la llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, dio su opinión con relación al fichaje de Paolo Guerrero en Alianza Lima. Para el exfutbolista, la llegada del ‘Depredador’ no eclipsa el año del Centenario del cuadro crema.

"Te puedo hablar como administrador, como exjugador y como hincha. Es más, no estoy viendo al costado, estoy viendo lo que nos queda a nosotros, habiendo ganado el Apertura y teniendo un fixture: me enfoco en lo que nos queda. No miro al costado a decir que ellos trajeron a tal, y yo también", declaró Ferrari.

"La verdad que no me genera ningún sentimiento, excepto por Paolo, que es un profesional, que conozco, que ha tenido un esfuerzo importante por la carrera que ha hecho, con aciertos importantísimos y habiendo jugado en lugares grandes, pero también desaciertos como cualquier persona", agregó.

Eso sí, Jean Ferrari no dudó en felicitar la apuesta de Paolo Guerrero en acabar su carrera en Alianza Lima, aunque 'calentó' un próximo encuentro en el Clásico del fútbol peruano.

"Pero, si él se está sintiendo cómodo, feliz de terminar su carrera como la está poniendo sobre la mesa, bien por él y su familia, que al final es lo más importante. Yo lo felicito a él por la carrera que ha hecho, pero después, cuando nos veamos en la cancha, seremos rivales y, evidentemente, si hay que pasarle el camión por encima, lo vamos a hacer", concluyó.

