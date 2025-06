Paolo Guerrero sobre las quejas de Melgar: "Que se acuerden que me anularon un gol" [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El delantero de Alianza Lima, Paolo Guerrero, respondió a los reclamos desde el plantel de Melgar luego que no le cobraron un penal a Kenji Cabrera tras una disputa del balón contra el defensa blanquiazul Erick Noriega.

“Si los de Melgar dicen que fue penal, que se acuerden que me anularon un gol que estaba en condición. He visto la repetición, lo hemos discutido aquí, y está en condición. Si hay polémica, que haya polémica también del gol que se me anula para ser justos”, señaló Guerrero tras los entrenamientos de Alianza.

El atacante de 41 años también dejó en claro que Alianza Lima estaba obligado a ganar en Arequipa y que se luchará por ganar el Torneo Apertura.

“La recta final del torneo está bien disputada, seguimos peleando el título. A nosotros nos costó hacer nuestro trabajo como siempre, Alianza tiene que ganar en cualquier lugar al que vaya. Independientemente del resto y los resultados de los otros equipos, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo”, agregó.

Mensaje a hinchada de Alianza Lima

Guerrero destacó el apoyo de los hinchas blanquiazules que alientan cada fecha a los dirigidos por el argentino Néstor Gorosito. “La hinchada de Alianza se hace presente siempre, está en todos los estadios y nos sentimos en casa en todos lados”, culminó.

🎙️ Paolo Guerrero: "Si lo de Melgar dicen que fue penal, que se acuerden que me anularon un gol que estaba en condición. Hemos visto la repetición y está en condición. Si hay polémica, que haya polémica del gol que se me anula para ser justos".



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/XOmMJzRQxO — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) June 30, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima en Liga1?

Alianza Lima vs Binacional se enfrentarán este sábado 5 julio en el Estadio Alejandro Villanueva, en Lima. El partido corresponde a la fecha 18 por el Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de las 8:00 p.m. (hora peruana).

La transmisión del compromiso podrá seguirse por L1 MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.