'Loco' Vargas reveló por qué cortó su amistad con Paolo Guerrero, pero aclaró: "Ya hablaremos"

Juan Vargas habló de varios temas personales con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en su nueva visita al podcast 'Enfocados'. El exlateral de la Selección Peruana reveló por qué cortó la amistad con Paolo Guerrero.

"Con Paolo Guerrero se cortó la amistad. ¿Por qué se cortó? Creo que como él estaba en la selección. Yo pensé protegernos, porque siempre lo hacíamos los cuatro", señaló Vargas en referencia a la amistad que lo unía con Guerrero, Jefferson Farfán y Claudio Pizarro.

"Y como ellos quedaron y al final no estábamos Claudio y yo, pensé que no nos protegían. Cuando no estaba Farfán y sí estábamos Paolo y yo, fuimos a hablar con Markarián en Holanda cuando salió el tema de Panamá. Dijimos que Claudio y Farfán debían estar", agregó.

Asimismo, Vargas consideró que Paolo Guerrero no luchó por su permanencia en la bicolor en la etapa de Ricardo Gareca previo a la disputa del Mundial Rusia 2018.

Juan Vargas cree que no tuvo apoyo de Paolo Guerrero

Vargas señaló que esperaba el apoyo de Paolo Guerrero, que fue capitán previo a la clasificación de la Selección Peruana a Rusia 2018.

"Yo pienso que él pudo hacer mucho más. En ese momento Gareca ya nos limpia", indicó el exjugador de Fiorentina, que no fue convocado para el Mundial.

En medio de la entrevista, Farfán instó a Vargas que sea autocrítico, ya que en ese momento no estaba en su mejor momento físico. "Tú debes ser autocrítico, Paolo puede hablar con Gareca, claro, pero tu estado en ese momento no era lo ideal para estar en la selección. Ya no es un tema directamente de Paolo", apuntó la 'Foquita'.

"Si tú hubieras sido consciente, tú habrías estado en la selección", indicó.

Para finalizar, Juan Vargas aclaró que espera hablar pronto con Paolo Guerrero. "Hemos perdido contacto, pero yo lo quiero mucho. Mi hermano, tú sabes que nos queremos mucho, nosotros ya hablaremos", finalizó.

🛑 Loco Vargas sobre la selección peruana: "Después del Mundial empezaron a 'pisar huevos', uno no quería venir y otro pedía seguro... Nosotros, en las 'vacas flacas', nunca pusimos pretexto".



