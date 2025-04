¿A fin de año se retira? Paolo Guerrero rompió su silencio y dio una probable fecha

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paolo Guerrero se encuentra vigente. El goleador histórico de la Selección Peruana continúa anotando a los 41 años y esta semana lo hizo por partida doble en la victoria de Alianza Lima por 3-2 ante Talleres de Córdoba por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2025.

Guerrero señaló que se encuentra bien físicamente, aunque dio una fecha de cuando decidirá si juega una temporada más.

"La gente me pregunta hasta cuándo piensas jugar, pero puedo decirle que yo me siento bien, termino los partidos bien, no me lesiono, no me siento cansado. (...) Al final de año haré una evaluación conscientemente y ahí definiré si estoy para jugar o no. Sí, en diciembre voy a decidir si puedo seguir, (pero) por ahora yo me siento muy bien", dijo Guerrero en entrevista con Canal N.

A continuación, comentó sobre la dura competencia por ganarse un lugar en el equipo titular que dirige el entrenador argentino Néstor Gorosito, que volverá a colocar nuevamente de titular al exjugador de Bayern Munich.

"Hay una competencia sana en el equipo en donde cada uno trabaja muy fuerte en el día a día para dar lo mejor y estar en el equipo, que el dolor de cabeza sea para el técnico. Más allá de ello, la gente que me conoce sabe que quiero estar siempre en el campo, quiero arrancar los partidos, así como uno entrena, uno juega", agregó.

La campaña de Alianza en la Copa Libertadores

"Ha sido una semana linda en lo deportivo, aunque en lo personal ando un poco preocupado porque tengo a mi hijito un poco delicado de salud, pero espero que se recupere pronto porque me duele verlo tan decaído. Muchas veces me dijeron no puedes ser tan duro con los muchachos porque primero tienen que concentrarse en el torneo local; sin embargo, yo quería que, a Alianza Lima, el equipo de mis amores, le vaya bien internacionalmente, esa es mi ilusión, mi sueño, y gracias a Dios nos está yendo bien", culminó.