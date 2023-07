"Una falta de respeto": Paolo Hurtado recordó su inactividad en Alianza Lima con Guillermo Salas

Cienciano es uno de los equipos que apunta a ser protagonista en el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. El ‘Papá’ está invicto y en el arranque del certamen ha tenido como uno de sus equipos protagonistas a Paolo Hurtado, quien va haciéndose un lugar en el equipo titular y cuenta ya con dos asistencias.

Paolo Hurtado fichó para esta temporada con Cienciano, donde registra 500 minutos en 11 partidos, cifra que es la más alta para el mediocampista desde el curso 2017-18, cuando actuaba en el Vitoria Guimaraes de Portugal. Su vuelta al fútbol peruano se dio el año pasado, cuando se sumó a Alianza Lima tras una etapa en el Unión Española chileno.

El ‘Caballito’ debutó a nivel profesional en Alianza Lima, aunque en la etapa de su retorno no tuvo el protagonismo esperado. Jugó 7 veces, apenas con un saldo de 111 minutos.

“Con el profesor Carlos Bustos jugué siete partidos. Recuerdo que cuando llegué él habló conmigo y me dijo que me daría primero 15 minutos, luego 20, 30 y 40 minutos, hasta lograr un ritmo bueno para poder competir y me pareció bien su manejo porque antes de venir estuve un tiempo parado en Chile. Él fue directo conmigo y me pareció bueno. Es así como tiene que ser una persona. Apenas llegué se me acercó y me dijo cuál iba a ser mi rol hasta el fin de la temporada, pero él no logró terminarla”, dijo en conversación con ‘Depor’.

Paolo Hurtado, ‘Chicho’ Salas y Jefferson Farfán

Tras la salida de Carlos Bustos durante el Clausura del 2022, el equipo principal de Alianza Lima quedó a cargo de Guillermo Salas. Con el cambio en el banquillo, Paolo Hurtado no volvió a jugar de forma oficial con los blanquiazules.

“Si se mira la estadística, se podrá nota que con el profesor Bustos fui de menos a más, hasta que sale del cargo y yo ya no volví a tener minutos. Se acabaron los minutos para mí a partir de que el otro entrenador (Salas) asume la dirección técnica”, señaló.

Durante esta etapa en Alianza Lima, Paolo Hurtado coincidió en el plantel con Jefferson Farfán, con quien reconoció tuvo diferencias que lograron resolver. El futbolista dijo que percibió que aquel tema influyó para no ser más considerado por Salas.

“La verdad, hasta el día de hoy no lo entiendo. Los problemas que yo pueda tener con un compañero u otra persona, él no se lo puede tomar personal. Él se tomó personal este tema cuando no le competía hacerlo”, aseguró.

“Desde que él asumió como entrenador yo no tuve un solo minuto. Me pareció una falta de respeto. (Salas) Me informaba que no me veía bien, que quizá había otros compañeros mejor que yo, y, en realidad, yo respeto a mis compañeros, pero yo entrenaba bien y creo que era un tema personal”, resaltó Paolo Hurtado.

