Descentralizado Alianza Lima vs. Universitario a casa llena: hinchas agotaron todas las entradas a cinco días del Clásico

El Clásico del fútbol peruano promete ser una fiesta. Alianza Lima informó que se agotaron todas las entradas para el encuentro contra Universitario de Deportes por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson.

A través de una publicación realizada por las redes sociales, el cuadro de La Victoria indicó que todos los boletos para el partido contra la 'U' se vendieron bajo la modalidad Combo Blanquiazul. Por ello, no habrá venta individual.

"¡Lleno total! ¡Matute será una fiesta! Las entradas para el partido ante Universitario se agotaron en el Combo Blanquiazul, por lo cual ya no habrá venta individual mañana. ¡Gracias por siempre estar, bicampeones!", indicó Alianza Lima en su cuenta oficial de Twitter.

¿Cómo llega Alianza Lima al Clásico?

El equipo de Guillermo Salas viene atravesando un momento complicado en la Liga 1. Y si bien está séptimo en el Torneo Clausura, a solo tres puntos de los líderes, la derrota ante Sport Boys del último fin de semana ha revelado una pequeña crisis.

"Nos sorprenden con un gol. Después, no supimos replantearlo. No tuvimos muchas posibilidades tampoco. Hay que seguir trabajando y hacer autocrítica", indicó Hernán Barcos luego de la derrota ante Sport Boys para Ovación.

Luego, fue el turno de Bryan Reyna. "Tenemos que seguir trabajando, cada partido nos ayuda a mejorar". Yo estoy bien. Me hice una resonancia para ver qué tenía, pero no me salió nada. Estoy bien, ya es decisión del técnico si me pone o no me pone", manifestó el futbolista a GOLPERU.

Según pudo conocer RPP Deportes, Guillermo Salas dirigirá el clásico y la dirigencia no tomará ninguna decisión sobre su futuro antes del partido. Sin embargo, se estaría evaluando su continuidad y que ya se están analizando algunas carpetas con posibles reemplazantes.

