Paolo Hurtado. | Fuente: AFP - Alianza Lima

Paolo Hurtado, volante Konyaspor de la Superliga de Turquía, reveló que su última gran meta es retornar a Alianza Lima para campeonar. Además espera jugar con Carlos Zambrano, André Carrillo y Christian Cueva en el equipo blanquiazul.

“Me he trazado el sueño de volver a Alianza Lima y campeonar. No lo he conseguido y está en mi cabeza regresar con algunos compañeros para salir campeón. Quiero jugar con Advíncula. Zambrano también quiere volver a Perú. Carrillo y Cueva igual, y espero que cuando regrese ellos estén ahí”, señaló.

Hurtado, a sus 29 años, reconoció que ha cumplido con las metas se se trazó de niño. “Cuando uno es niño tiene sueños. Me tracé metas en mi carrera y con trabajo las he cumplido. Jugué en Alianza, llegué al primer equipo, llegué a la selección, fui a Europa y luego ir a un Mundial. El gol en Quito estará en mi vida como para muchos peruanos”, añadió en entrevista a Gol Perú.

Hurtado también dijo que la cuarentena por el coronavirus en Turquía es estricto y que lo sábados y domingos no pueden salir de su casa. “Iba al club a entrenar hasta ayer por las tardes porque vivo a 10 minutos. A partir de la primera semana de mayo comenzaremos a entrenar por grupos. Ahora cada uno lo hace por su parte. Si puedes ir al club, vas. Antes de la llegada del coronavirus nos hicieron exámenes y todo fue negativo”, culminó el 'Caballito'.