Sueña en grande. Tras fichar por el Manchester City, Kluiverth Aguilar tiene un nuevo objetivo en su carrera: llegar a la Selección Peruana, pero no es lo único. El defensa nacional espera lograrlo cuando cumpla la mayoría de edad o al menos antes de los 20 años.

"Ahora mí mayor objetivo es llegar a la Selección adulta y sinceramente espero lograrlo cuando cumpla 18 o 19 años. Si ese día llega, seré el más feliz de la tierra y le pelearé el puesto a Corzo, Advíncula o quien esté convocado", comentó Aguilar a radio Ovación.

Kluiverth Aguilar, de 16 años, también se refirió del entrenador Ricardo Gareca. "Es un entrenador espectacular, A-1 y que le hace mucho bien al fútbol peruano. ¿Qué significa Nolberto Solano para mí? Es el entrenador que me ayudó mucho en el tema futbolístico y personal. Realmente hubo cosas que no sabía y él me lo enseñó", afirmó.

Por otro lado, el lateral blanquiazul comentó que está estudiando inglés. "Para no tener problemas con el idioma desde febrero estoy estudiando inglés más allá que, por ahora, no me veo viviendo en Inglaterra. Mi objetivo es campeonar este año con Alianza y luego irme para allá".